'Iedere ochtend kijk ik met een glimlach naar d'Olle Grieze'

De zon schijnt op de steentjes van de Zwanestraat. Op de achtergrond waakt de Martinitoren over wat sinds vrijdag de 'Leukste winkelstraat van Nederland' is. 'We zijn helemaal in de feeststemming.'

Dat zegt Nynke Kloosterman, eigenaresse van modewinkel Diezijner in de Zwanestraat. Haar winkel eindigde als achtste in de top-10 van 'Leukste winkels van Nederland'. 'We hadden zondag al een feestje vanwege het driejarig bestaan. Nu gaan we dubbelop knallen met taart en balonnnen. We gaan helemaal los.''Het belang van de wedstrijd is om Nederland te laten zien dat Groningen een leuke winkelstad is', zegt Kloosterman. 'En dat de Zwanestraat daar belangrijk in is, omdat we hier allemaal zelfstandig ondernemers hebben.''Je hebt echt winkels die je nergens anders tegenkomt. Je hebt een enkele keten hier, maar ik denk dat die op één hand te tellen is. De rest zijn allemaal zelfstandige ondernemers.'Overbuurman Cor Dijkstra van De Kaaskop: 'Het is een mooi moment. We hebben als straat gezegd: we doen maar voor één plek mee.'Zijn winkel werd tweede in de verkiezing van 'Leukste winkel van Nederland'. Hij is trots op 'zijn straat'. 'Elke dag is hier weer een feestje. Als ik 's morgens onze spullen buiten zet, kijk ik met een glimlach naar d'Olle Grieze.'Vrijdagmiddag krijgen de ondernemers in de Zwanestraat/Kromme Elleboog de 'NL Street Award' uitgereikt. Aan het einde van de maand volgt een straatfeest, zo beloofd Dijkstra. 'Nu gaan we eerst onderling genieten, daarna delen we het zo veel mogelijk.'