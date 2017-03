Fietspaden krijgen veiligheidsscore

De veiligheid van fietspaden kan veel beter. Dat vindt de ANWB. Daarom gaat de organisatie de komende zes maanden fietspaden en wegen van sterrenscores voorzien.

Deze nieuwe methode, CycleRAP, geeft informatie over de wegen en fietspaden waar een verhoogd risico is op een fietsongeval. Wegen en fietspaden kunnen scores krijgen van één tot vijf sterren. Met deze inzichten kunnen gemeenten en provincies de weg of het fietspad veiliger maken, volgens de ANWB.De provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Flevoland en het Waterschap Rivierenland gaan als eerste aan de slag met CycleRAP, schrijft RTV Drenthe . Dat gebeurt aan de hand van analyse van foto's. Daruit moet blijken wat de gevaarlijke punten zijn en of er obstakels zijn waar fietsers rekening mee moeten houden.Jaarlijks raken ruim 12.000 fietsers ernstig gewond. Bij bijna de helft van deze ongevallen speelt de aanleg van de weg een rol. Paaltjes, stoepranden of tramrails kunnen fietspaden en wegen onveiliger maken.