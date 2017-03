Duitse Eerste Kamer wil geen tol in grensregio's

De Duitse Eerste Kamer, de Bondsraad, wil geen tol in grensregio's. De Bondsraad eist dat er uitzonderingen komen. Er zou bij afritten van de snelwegen bij de grens moeten worden afgezien van tol.

Volgens de Bondsraad is het tolplan schadelijk voor de economie in het grensgebied. Eerder dit jaar liet de Duitse minister Dobrindt nog weten dat hij geen uitzondering wil maken voor automobilisten in de grensstreek.De Bondsraad is een niet gekozen vergadering van 69 afgevaardigden van de zestien Duitse deelstaten. Dobrindt hoeft voor zijn tolheffingsplan geen toestemming te vragen. Maar de parlementen van de deelstaten kunnen de invoering ervan wel vertragen.Met de verkiezingen in september in zicht, is het overigens de vraag of Dobrindts plan de regeringswisseling overleeft. De tolheffing zou volgens de huidige planning in 2019 worden ingevoerd. Dobrindt verdedigde vrijdag zijn plan in de Duitse Tweede Kamer, de Bondsdag.