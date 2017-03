Zoenende straatrover krijgt mogelijk anderhalf jaar cel

(Foto: Flickr / Melissa Segal (creative commons))

Een 28-jarige man uit Marokko hangt voor een straatroof in Groningen een celstraf van anderhalf jaar boven het hoofd. De man beroofde een vrouw van haar iPhone nadat hij haar zomaar zoende. De officier vindt daarom ook dat er sprake is van aanranding.

De merkwaardige beroving gebeurde in oktober in de Poelestraat. De man zou de vrouw hebben vastgepakt en drukte haar tegen een winkelpui. Door haar te zoenen snoerde de man haar letterlijk de mond. De vrouw kon geen hulp roepen.



Bijt van zich af

De vrouw voelde dat er in haar tas werd gerommeld. Ze beet haar belager in zijn lip en vluchtte weg. Ze riep huilend om de hulp van een agent.



Haar iPhone en bankpas waren uit haar tas verdwenen. Ze dacht dat er meer personen bij de beroving betrokken waren.



Op beeld

De zoenende rover was op camera vastgelegd. Die beelden waren weliswaar vaag. Op die beelden zijn drie mannen te zien. De 28-jarige Marokkaan werd een week later herkend na een winkeldiefstal.



De mogelijke mededaders bleven onbekend. De Marokkaan ontkende. Hij had de vrouw wel gezien, maar haar getroost.



Kansloos

De man heeft kansloos asiel aangevraagd in Nederland. Voor zijn komst zat hij zes jaar in Italië vast voor drugsdealen. De zaak van vrijdag stond eerder gepland, De zaak werd toen uitgesteld, omdat er geen transport voor de man was geregeld. Hij zit inmiddels 4,5 maanden in voorarrest.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden