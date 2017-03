Donar-speler Cunningham tekent voor twee seizoenen bij

(Foto: JKBEELD)

Sean Cunningham speelt ook de komende twee seizoenen bij Donar.

De 30-jarige basketballer is bezig aan zijn derde jaar in Groningen.



Cunningham won in deze periode de Supercup, de beker en het landskampioenschap. Hij heeft zowel een Nederlands als Amerikaans paspoort. Bij Donar staat hij als Nederlander binnen de lijnen.

