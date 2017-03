Slachtoffer ongeval Slochteren is overleden (update)

(Foto: Marcel Klip/112groningen)

De automobilist die vrijdag op de N387 bij Slochteren tegen een boom reed, is overleden.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.



De weg tussen Kolham en Slochteren is enige tijd afgesloten geweest.

