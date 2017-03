'Commissie moet AkzoNobel beschermen tegen overname'

Een overname zoals het Amerikaanse concern PPG voor ogen heeft bij Akzo Nobel, moet in de toekomst worden voorkomen. Daarvoor pleit PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Hij wil dat er een commissie komt die dergelijke overnames kan blokkeren.

'Wanneer partijen een bedrijf willen overnemen, kan die commissie dat tegenhouden als blijkt dat deze partijen het bedrijf willen uitkleden', zegt hij. 'We moeten niet willen dat Amerikaanse boeren de boel overnemen en dat er dan veel banen op het spel staan.'Tot dusver heeft het Rijk volgens Nijboer te weinig mogelijkheden om de overname van Akzo Nobel door PPG te blokkeren. Zo'n commissie moet dat wel in het werk stellen, betoogt hij.'Wij steunen Akzo Nobel in het verzet tegen deze overname. Het moet niet alleen gaan over aandeelhoudersrendement en korte termijnwinst. In Delfzijl werken honderden mensen. Dat staan we pal voor.'Het Amerikaanse concern PPG wil het Nederlandse bedrijf AkzoNobel overnemen. De directie van AkzoNobel heeft het eerste bod van PPG afgewezen, maar de Amerikanen bereiden een tweede bod voor.Gevreesd wordt dat wanneer PPG het Nederlandse bedrijf overneemt, er vele banen verdwijnen. AkzoNobel heeft meerdere vestigingen in Delfzijl, waar enkele honderden mensen werken.