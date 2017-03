Hiariej houdt Bacuna uit de basis

Tom Hiariej behoudt zijn basisplek bij FC Groningen. Juninho Bacuna is terug na een schorsing, maar begint zondagmiddag tegen Roda JC op de bank.

Desevio Payne vervangt de geschorste Samir Memisevic als rechtsback. Spits Tom van Weert ontbreekt nog. Hij herstelt maar moeizaam van een enkelblessure. Enkele weken geleden trainde hij weer mee, maar hij kreeg een terugslag.In Kerkrade won de FC in de afgelopen vijf seizoenen slechts één keer. Aan het einde van het seizoen 2013/2014 zorgden Filip Kostic en Richairo Zivkovic voor een 2-1 zege in het zuiden van Limburg.Roda JC versterkte zich in de winterstop met acht nieuw spelers. Dit blijkt een magisch getal voor de Limburgers, want in de acht duels na de winterstop behaalde de ploeg van trainer Yannis Anastasiou acht punten. Roda JC staat zeventiende.FC Groningen en Roda JC speelden opvallend vaak gelijk dit seizoen in de eredivisie. De FC bleef tien keer steken op een gelijkspel, Roda zelfs elf keer. Dit geldt overigens ook voor AZ.Eerder dit seizoen won de FC in eigen huis met 2-0 van Roda JC. Mimoun Mahi en Alexander Sørloth scoorden. Sinds dat duel begin december won de FC nog maar één keer, uit bij Heracles Almelo.De FC wacht derhalve al bijna twee maanden op de volle buit. Alleen hekkensluiter ADO Den Haag en nummer zestien Excelsior wachten al langer.Roda JC-FC Groningen is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 14.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website.Roda JC-FC Groningen begint op zondagmiddag om 14.30 uur.