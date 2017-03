'Een van de grootste drugsdealers van Winschoten' hoeft niet terug naar gevangenis

Een 29-jarige man uit Winschoten moet voor drugshandel een taakstraf van tweehonderd uur uitvoeren. Daarnaast kreeg hij 257 dagen voorwaardelijke celstraf opgelegd, waarvan 200 dagen voorwaardelijk.

Omdat hij al bijna zestig dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis.De man zou 'een van de grootste drugsdealers van Winschoten' zijn, zei een andere dealer tegen de politie. De Winschoter zelf zei dat dat wel meeviel: hij was zelf ernstig verslaafd aan ghb en verkocht wel eens wat aan vrienden om zijn eigen verslaving te kunnen bekostigen.De rechters achtten bewezen dat hij zich aan drugshandel schuldig maakte. Ze namen het hem kwalijk dat hij, ondanks dat hij aan den lijve had ondervonden hoe schadelijk en verslavend ghb is, de drugs toch ook aan anderen verkocht.De Winschoter is tijdens zijn voorarrest in de gevangenis in Zwolle afgekickt. Momenteel woont hij begeleid in Friesland. Het gaat beter met hem en daarom hoeft hij niet opnieuw de cel in. De officier van justitie vond dat ook niet nodig, al eiste hij 300 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf in plaats van de opgelegde 200.