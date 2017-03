Omwonenden windpark Delfzijl Zuid overwegen juridische stappen

Een groep van enkele tientallen inwoners uit Nieuwolda dreigt met juridische stappen als de huidige windmolenplannen doorgaan. De groep is fel tegen de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid.

Het windpark telt op dit moment 34 windmolens. Als het aan projectontwikkelaar Ventolines ligt, komen daar nog zestien turbines bij van 100 tot 136 meter hoog. Die nieuwe windmolens zouden op nog geen kilometer afstand van enkele omwonenden komen.Eerder schreven elf direct omwonenden al een boze brief naar de gemeente Delfzijl. Ze zien nog meer windmolens niet zitten en eisen een financiële compensatie als de turbines er toch komen. De stichting Oldambt Windmolenvrij heeft ook een brief gestuurd namens deze elf en nog bijna twintig andere omwonenden.Secretaris Anton Meijer benadrukt niet tegen windmolens te zijn. Het worden er volgens hem te veel, te dicht bij elkaar. Ook de ashoogte van 100 tot 136 meter is volgens de secretaris te hoog.'Daarnaast liggen er nog plannen voor windparken bij Geefsweer en Oosterhorn. Dan zouden er honderd windmolens bij komen hier. Het lijkt wel alsof we op een industrieterrein wonen.'De Nieuwolder zegt daarnaast slecht geïnformeerd te zijn over de uitbreidingsplannen. 'Nieuwolda valt onder Oldambt. De communicatie vanuit de gemeente Delfzijl lijkt te stokken bij de gemeentegrens. Wij zijn te laat geïnformeerd over de uitbreiding. Daarom voelen we ons niet serieus genomen.'De brief die hij heeft gestuurd naar wethouder Rijzebol van Delfzijl heeft wel gehoor gekregen, want de gemeente organiseert samen met de gemeente Oldambt en de provincie Groningen komende dinsdag een informatieavond over het windpark in Nieuwolda.'Reden voor de bijeenkomst is dat onder de inwoners van Nieuwolda en omgeving nog vragen leven over de plannen', laat de gemeente in een reactie weten.Meijer hoopt dat dinsdag zo veel mogelijk mensen naar de infoavond komen. 'We moeten laten weten het niet eens te zijn met de plannen. We zijn geen actiegroep, maar een overleggroep. We hopen met goed overleg de plannen tegen te kunnen houden. En als dat niet lukt, proberen we het via de juridische weg. Een aantal kapitaalkrachtige inwoners is bereid daar flinke bedragen voor te betalen.'De informatieavond is van 19:30 tot 21:00 uur in dorpshuis 't Trefpunt in Nieuwolda.