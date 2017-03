Paardentram(melant) op de Grote Markt

Mag Jan Klooster toeristen vanaf de Grote Markt in zijn paardentram rondrijden? Klooster zelf zegt 'ja', maar de gemeente Groningen twijfelt.

De 71-jarige Klooster staat al acht jaar met zijn paardenkoets in het centrum van de stad met als 'parkeerplek' de stoep voor Vindicat. Beide partijen maakten hierover in het verleden afspraken.'Maar', zo zegt gemeentewoordvoerder Eddy Beuker, 'we hebben geconstateerd dat hij het net even oprekt, want hij staat inmiddels op de Grote Markt. En hij rijdt niet meer met een koets maar met een paardentram, waar toch wat meer mensen in kunnen'.Dit leidde al tot een confrontatie tussen Klooster en enkele stadwachten. 'Ik was net terug van een kopje soep en er komen zes stadswachten aan', vertelt Klooster. 'Drie trekken me van de bok, zo op de grond. Ze trokken mijn paard aan de teugels. Hij had een bit in, dus hij is nu helemaal de kluts kwijt. Dat paard is mishandeld. Dit kost me tienduizend euro.'Beuker zegt dat het de bedoeling was om met Klooster in gesprek te gaan. Wat er precies is gebeurd, weet hij niet. 'Feit is wel dat we aangifte hebben gedaan, omdat de koetsier een stadwacht heeft bedreigd en geslagen. Het beleid is: je blijft van onze mensen af.'Het effect van de activiteiten van Klooster staat buiten kijf, onderstreept Beuker. Daar gaat volgens hem de discussie ook niet over. 'Voor bezoekers van de stad is het leuk. Het kan zeker een toevoeging zijn. Maar voor iedere ondernemer geldt: je moet je wel aan de aanspraken houden die we maken.'Klooster en de gemeente zijn in gesprek over het probleem. Om de lucht te klaren, onderzoekt de gemeente onder meer of het rijden met een paardentram onder de huidige ontheffing kan vallen of niet.Onder toeziend oog van verslaggever Derk Bosscher schudden Beuker en Klooster elkaar vrijdagmiddag alvast de hand op de Grote Markt. 'Het komt aal goud', voorspelt Bosscher.