Musselkanaal wil zwembad De Horsten overnemen van gemeente Stadskanaal

Zwembad De Horsten moet vanaf 1 januari 2018 in handen komen van Dorpsbelangen Musselkanaal. Om dat te bewerkstelligen, richt het dorpsbestuur een dorpscoöperatie op.

'We zijn inderdaad van plan een dorpscoöperatie in het leven te roepen', zegt penningmeester Eltje Toutenhoofd van Dorpsbelangen Musselkanaal. 'Onder de vlag van deze coöperatie willen we het zwembad beheren.'De reden dat Musselkanaal het zwembad in eigen beheer wil nemen is dat de gemeente Stadskanaal bezuinigt op de zwembaden. De concessie met exploitant Optisport loopt eind dit jaar af.De zwembaden Bad Noord in Stadskanaal en 't Vlasmeer in Onstwedde hebben hier ook mee te maken. Zij willen het zwembad met vrijwilligers runnen, maar wel met subsidie van de gemeente. In Musselkanaal gaan ze een stap verder.'We kunnen wel doorgaan met de gemeente, maar we kunnen ook zeggen: we doen het zelf', vervolgt Toutenhoofd. 'Dan kunnen we zelf bepalen wat we doen en zijn we niet afhankelijk van de politieke partijen in Stadskanaal. In het verleden heeft de toekomst van het zwembad vaker ter discussie gestaan. Door De Horsten in eigen beheer te nemen, willen we het bestaansrecht van het bad garanderen.'Dorpsbelangen Musselkanaal heeft een plan opgesteld om de overname van het bad te realiseren. Voordat dit een feit is, moet de gemeenteraad van Stadskanaal nog wel instemmen met het plan. In het plan staat dat Stadskanaal zo'n 500.000 euro moet vrijmaken voor achterstallig onderhoud.'Maar verdere investeringen willen we zelf financieren', legt Toutenhoofd uit. 'Daarvoor denken we aan het aanvragen van verschillende subsidies, zoals LEADER-gelden. Ook willen we het bad verduurzamen door het inzetten van zonnepanelen en piepkleine windmolens. Dat moet een forse kostenbesparing op stroom opleveren.'