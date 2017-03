OM eist cel voor poging opblazen eigen woning

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

Het Openbaar Ministerie eist dat een 65-jarige Stadjer voor het dreigen met het opblazen van zijn woning een celstraf van een jaar opgelegd moet krijgen. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

Gaspitten open

De Stadjer wilde naar eigen zeggen op 31 oktober zelfmoord plegen. Een doodziek familielid had hem overstuur gemaakt. De man zette de gaspitten open. Hij belde de alarmlijn en deelde mee dat hij dood wilde en brand ging stichten. De agenten kwamen op het adres.



Ramen en deuren nog open

Het gas stroomde de woning uit door de openstaande deuren en ramen. De Stadjer was vergeten die dicht te doen. De omliggende woningen werden daarom niet ontruimd. De man zelf zat onder invloed van alcohol op de agenten te wachten.



Volgens deskundigen lijdt de man aan een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis. De man heeft een strafblad met daarop veroordelingen die door drankmisbruik zijn gepleegd. De officier eiste naast de celstraf dat de man na de straf begeleid gaat wonen.



Over twee weken doet de rechter uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden