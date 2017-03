Trillingen Zuidhorn gaan na het weekend toch weer door

Omwonenden van de Tafelbrug in Zuidhorn moeten vanaf maandag weer rekening houden met trillingen in hun huizen. Eerst leek het erop dat de werkzaamheden aan de brug waren stopgezet vanwege klachten. Dat blijkt toch niet zo te zijn.

Het plaatsen van damwanden in het Van Starkenborghkanaal veroorzaakten flinke trillingen in de omgeving. Omwonenden werden er gek van, bleek donderdag. Ze reageerden opgelucht toen leek dat de werkzaamheden waren stilgelegd.De provincie ontkent dat de werkzaamheden vanwege de overlast zijn gestopt. Vrijdag deed de aannemer andere werkzaamheden die geen trillingen veroorzaken, laat de provincie weten. Die werkzaamheden waren gepland. 'Maandag wordt het plaatsen van de damwanden hervat.'Tijdens de werkzaamheden wordt steeds in de gaten gehouden hoe sterk de trillingen zijn, stelt de provincie. 'De werkzaamheden worden aangepast wanneer dat nodig is. Het plaatsen van de damwanden in de compacte laag in de bodem veroorzaakt de trillingen.'De damwanden zijn nodig voor werkzaamheden aan de brug. De oude wordt vervangen voor een nieuwe spoorbrug.