Ontevreden over de politiek? Praat met ons mee

'De politiek luistert toch niet naar ons. Ze zitten er voor hun eigen gewin en doen gewoon waar ze zelf zin in hebben.'

Niet iedereen kijkt uit naar de verkiezingen van 15 maart. Vooral via de social media is er kritiek op de politiek, zowel lokaal als landelijk.Komende maandagmorgen komt een groep mensen bij RTV Noord bij elkaar om het hier over te hebben. In dit geval gaat het puur om mensen die ontevreden zijn over de politiek. Om wat voor reden dan ook. We gaan het ook hebben over de rol van de traditionele media: zijn die onafhankelijk genoeg? Heb jij daar nog wel vertrouwen in?We hebben inmiddels een aardig clubje bij elkaar, maar er is nog plek voor een paar mensen. Wil je meepraten? Geef je dan op via redactie@rtvnoord.nl Zet daar ook even een telefoonnumer bij waarop je te bereiken bent.We zoeken vooral vrouwen, want tot nu toe zijn de mannen oververtegenwoordigd. Opgeven kan tot en met zaterdag. Je krijgt in ieder geval antwoord of je er bij kunt zijn of dat we 'vol' zitten.Je bent er weinig tijd aan kwijt. De ontvangst is om half elf bij RTV Noord en we beginnen rond elf uur. Het duurt maximaal een uurtje.We maken opnames van de discussie die we de volgende dag online uitzenden, onder meer via Facebook.