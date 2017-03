Versterking aardbevingsgebied is 'onmogelijke opgave'

Het Groninger Gasberaad ziet de massale versterking van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied met angst en beven tegemoet.

Het overleg van maatschappelijke organisaties vreest grootschalige sloop en gedwongen verhuizingen. 'Het is een praktisch onmogelijke opgave,' concludeert voorzitter Jan Wigboldus.Hij wijst er op dat het bouwkundig versterken van duizenden woningen samenvalt met de krimp op het Groningse platteland. 'Als iedereen na deze enorme operatie weer terugkomt, dan is dat waarschijnlijk niet op de plek die men ooit heeft verlaten. En daar voelen mensen zich erg ongelukkig bij.'De grootschalige versterkingsoperatie wordt geleid door Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Het Gasberaad heeft er weinig vertrouwen in dat hij deze klus klaart.'Hij heeft niet de middelen en bevoegdheden om dit goed aan te pakken. Het is een boswachter die met een nagelknippertje het bos wordt ingestuurd om bomen te kappen', vindt Susan Top van het Gasberaad.Gevreesd wordt ook voor de middenstand. 'Als alles op de kop staat, kunnen er geen zaken gedaan worden. Het platteland heeft het al moeilijk door de krimp. Als de middenstand ten onder gaat, wordt de hele sociale structuur verder aangetast.'Het Groninger Gasberaad vindt dat de versterking veel te bureaucratisch wordt aangepakt. Zo is er een voorbeeld van een boerderij in Loppersum, waar al vanaf 2014 wordt onderhandeld over de versterking van het bedrijfspand.'Er zijn al 58 mensen over de vloer geweest. Ze komen zelfs uit Delft, maar wij zijn nog geen steek verder,' vertelt boerin Nely Schutte.Het Groninger Gasberaad vindt verder dat de Staat verstoppertje speelt. 'Het wordt tijd dat de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt. Daar is het grootste deel van de gasopbrengsten naar toe gegaan. Alleen de crisisaanpak kan nog een oplossing zijn, maar daar wil met name het ministerie van Economische Zaken niet aan,' aldus Wigboldus.