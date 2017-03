Voorzitter Lycurgus stapt op, club moet op zoek naar nieuw bestuur

Abiant Lycurgus-voorzitter Mark Boumans wordt in mei burgemeester van Doetinchem en stopt na dit seizoen als voorzitter van de volleybalclub. Ook de rest van het bestuur wordt vervangen.

Het gaat om Petra Muller, Wim Wolfs, Mello Veenstra, Rob Birza en Paulien Schoonhoven. Zij blijven wel actief voor de club.Boumans kon het voorzitterschap nog wel combineren met zijn baan als waarnemend burgemeester van Ommen. Toch is zijn nieuwe baan niet de reden van het stoppen als voorzitter. De club wilde sowieso op zoek naar een nieuw bestuur. 'Lycurgus wil organisatorisch weer een stapje hoger. Dit besluit past daarbij', aldus de woordvoerder.Er zijn al gesprekken met kandidaten. Verwacht wordt dat die vanaf mei aan de slag gaan.Saillant detail is dat de volleybalclub van de nieuwe stad van Boumans, Orion, één van de twee concurrenten van Lycurgus om het landskampioenschap is.