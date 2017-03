Gezocht: Groningse 'mosterdboeren'

(Foto: Steven Radersma/RTV Noord) (Foto: Steven Radersma/RTV Noord) (Foto: Steven Radersma/RTV Noord) (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De Marne Mosterd in Groningen is op zoek naar Groningse boeren die mosterdzaad willen gaan telen. Directeur Paul de Vries zoekt 20 tot 30 kandidaten.

13 miljoen kilo

De Marne is met een productie van 13 miljoen kilo mosterd per jaar de grootste mosterdfabriek van Nederland. Daarvoor wordt omgveer 5.000 ton mosterdzaad gebruikt. Dat zaad komt vooral uit Canada en Oost-Europa, waar het relatief goedkoop kan worden geteeld.



Écht Gronings

Voor de prijs kunnen Groningse boeren het niet doen. Maar als ze op biologische manier gaan telen, staat er een veel hogere vergoeding tegenover. Bovendien is mosterdzaad van Groninger bodem veel duurzamer omdat het transport minder energie kost. En last but not least: het gaat dan om échte Groningse mosterd. De Marne denkt dat de consument daarvoor wel wil betalen.



'Enorme markt'

Directeur Paul de Vries van De Marne: 'Één van onze dromen hier in dit bedrijf is om Groningse mosterd weer Gronings te laten zijn'. Als die teelt dan ook nog eens biologisch is biedt dat extra kansen: 'Er is een enorme opkomende markt voor biologische mosterd ontstaan en daar willen wij uiteraard gebruik van maken'.



20 tot 30 boeren

De Vries denkt 250 ton mosterdzaad van eigen bodem te kunnen verwerken. Daar zijn volgens hem 20 tot 30 boeren voor nodig.



Hobbels

Boer Ale Havenga van het biologische bedrijf Landgoud in Kleine Huisjes heeft al enkele jaren ervaring met de teelt van mosterdzaad. Hij prijst het initiatief van De Marne, maar ziet ook hobbels op de weg: ten eerste verspreidt het zaad zich makkelijk, waardoor er ook mosterdzaad groeit op plaatsen waar de boer er geen belang bij heeft.



Hoge prijs

Ten tweede moet de plant tijdens de oogst 3 dagen op het land liggen voor de afrijping van het zaad. Havenga: 'Als het dan gaat regenen, dan ben je verloren. Dan kan het hele produkt of weg zijn of uitvallen voor een deel. Maar als de prijs die betaald wordt hoger is dan die van tarwe, is het een kweste van calculatie: durf ik het of durf ik het niet?'



Positief

Havenga is vooral positief over het plan: 'Als het lukt, ga ik ook een groter oppervlakte telen dan ik nu doe.'

Door: RTV Noord Correctie melden