Ronald mengt zich in koetsenrel op Grote Markt

Een stadswacht van de gemeente Groningen heeft aangifte gedaan van mishandeling. Koetsier Jan Klooster uit Bedum zou hem 'een knal' hebben verkocht.

Klooster staat met paard en een koets al jaren op de Grote Markt, waarmee hij toeristen de stad Groningen laat zien. Volgens de vergunning moet hij eigenlijk bij studentenvereniging Vindicat staan. 'Maar dan staat mijn paard in de uitlaatgassen'.Klooster wordt dus al jaren op de Grote Markt gedoogd, maar stadswachten vonden het onlangs nodig om hem toch even aan te spreken. Wat blijkt? Klooster heeft zijn koets ineens omgeruild voor een heuse paardentram. 'En de vergunning is afgegeven voor een koets, die dus eigenlijk bij Vindicat moet staan. We wilden het daar met meneer Klooster toch even over hebben…'Een poging om Klooster op de gang van zaken aan te spreken mislukte echter volledig. De koetsier zou niet voor rede vatbaar zijn geweest en één van de stadswachten hebben geslagen. Klooster zegt op zijn beurt dat hij werd 'belaagd' en dat niet hij, maar één van de stadwachten agressief werd.Hoe het precies zit? Ronald doet een poging om het duidelijk te krijgen…