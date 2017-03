Turkse gemeenschap in Veendam: 'Het voelt alsof je ouders een conflict hebben'

Mehmet Kocadag. (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

De Turkse gemeenschap in Veendam betreurt de ophef over de Turkse ministers die in Nederland campagne willen voeren.

Referendum

De bewindspersonen willen naar Nederland komen om de Turken hier te overtuigen om 'ja' te stemmen tijdens het referendum op 16 april. Maar de Nederlandse regering vindt het ongewenst dat ze hier naartoe komen om campagne te voeren.



De volksraadpleging gaat over een wijziging in de grondwet, waardoor president Erdogan volgens critici te veel macht krijgt.



'Ik snap niet dat zoiets kan in een democratisch land als Nederland', zegt Mehmet Kocadag, woordvoerder van de Veendamse Turkse gemeenschap. 'Bovendien bereiken de ministers de Turkse Nederlanders toch wel via televisie en internet.'



Niet nieuw

Als de Turkse ministers ook via televisie en internet campagne kunnen voeren, wat heeft het dan voor zin dat ze naar Nederland komen? 'Politici willen graag de straat op om hun achterban te bereiken. En in Duitsland en Nederland wonen veel Turken, dus is het logisch dat ze daar naartoe gaan.'



Volgens Kocadag is het bovendien niet nieuw dat Turkse regeringsleden naar Nederland komen om campagne te voeren. 'Dat is van alle tijden. Maar omdat het in Nederland verkiezingstijd is, komt de regering met dit soort taal.'



Ouders in conflict

Zelf heeft Kocadag, die al ruim veertig jaar in Veendam woont, geen behoefte om naar een bijeenkomst van de Turkse ministers te gaan. Toch zit de situatie hem niet lekker. 'Het voelt als een kind wiens ouders in conflict zijn. Dat voelt onzeker en onveilig. Ik hoop dat ze snel om tafel gaan om dit uit te praten.'

Door: Sven Jach