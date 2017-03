Henk Krol kent onze provincie heus wel: 'Mijn zus woont in Leek'

Lijsttrekker Henk Krol van 50PLUS weet wel degelijk waar de provincie Groningen ligt. Twee dagen voor de verkiezingen doet hij met een helikopter alle provincies aan, maar hij landt in Eelde.. en dat is geen Groningen. Maar dat heeft een reden.

'We hebben van de luchtverkeersleiding namelijk geen toestemming gekregen om waar dan ook in Groningen te landen. Dus we dachten:', zegt Krol.'Ik weet namelijk heus wel waar Groningen ligt', lacht Krol. 'Mijn zus woont namelijk in Leek.''En dat we in Eelde landen komt goed uit, want er is natuurlijk wat discussie geweest over het bestaansrecht van het vliegveld. Maar ik vind het van groot economisch belang voor de regio dat daar een vliegveld is. We nemen dan ook een petitie in ontvangst van het personeel van de luchthaven.'Ook is er een ontmoeting met Annemarie Heite. Zij wil graag met premier Mark Rutte in gesprek, maar ze kan pas na de verkiezingen bij hem terecht. Krol hoorde daarvan en nodigde Heite direct via Twitter uit voor een gesprek.'Ik vind het schandalig hoe Groningen is behandeld. Daarom wil ik met alle plezier naar mevrouw Heite luisteren, ze is bij mij van harte welkom.''Ik kan haar met mijn ene zeteltje nog geen beloftes doen, maar als we straks na de verkiezingen hopelijk een stuk of tien hebben, kunnen we een vuist maken. En dan moet zo snel mogelijk de gaskraan dicht. We mogen Groningen niet in de steek laten.'Krol bezoekt Groningen Airport Eelde maandag 13 maart. Hij landt om 17.28 uur en vertrekt weer om 17.53 uur. 'Let er wel op: als jullie van RTV Noord willen langskomen, dan moeten jullie nog wel even de provinciegrens over', lacht Krol.