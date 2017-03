Kruiswijk beleeft historische avond: eerste goal in loopbaan

Arnold Kruiswijk heeft vrijdagavond zijn allereerste doelpunt in het betaalde voetbal gescoord. Hij kopte voor Vitesse de 3-0 binnen tegen Sparta. De verdediger uit Appingedam speelde vrijdagavond zijn 321e wedstrijd.

Het publiek van Vitesse kon de goal waarderen en zette liedjes in als 'Kruiswijk in Oranje', 'Alle ballen op Arnold' en 'We love you Arnold, we do'. Uiteindelijk kreeg hij vlak voor tijd een publiekswissel. De eindstand was 5-0 voor Vitesse.Het duurde 25.318 minuten voor hij zijn eerste doelpunt maakte. Geen enkele andere Eredivisie-speler heeft er zo lang over gedaan om voor het eerst te scoren.De oud-speler van FC Groningen heeft nog een tweede record op zijn naam: het snelste eigen doelpunt van de Eredivisie. Op 10 september 2006 wist hij tegen Heracles al na negen seconden doelman Bas Roorda te passeren.Kruiswijk is komende zomer transfervrij. Of dat een mooi moment is om terug te keren? 'Dat kan nog alle kanten op, daar zijn we nou nog niet zo druk mee bezig. Voor mij is het belangrijk dat ik de komende tijd laat zien wat ik kan', zei hij in januari tegen RTV Noord.