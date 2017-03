Pé & Rinus: The Movie zorgt voor twee keer stijf uitverkocht Grand Theatre

Op de kop af 35 jaar geleden stonden ze ook in het Grand Theatre in de Stad, Pé Daalemmer en Rooie Rinus. Toen voor de presentatie van hun eerste elpee. Vrijdagavond voor de opnames voor de film Pé & Rinus: The Movie.

En net als 35 jaar geleden was het Grand ook vrijdagavond uitverkocht., zo heette de debuutplaat die in maart 1982 werd gepresenteerd. Peter de Haan (Pé Daalemmer) en Frank den Hollander (Rooie Rinus), beiden twintigers, hadden toen een dik jaar op straat opgetreden en hier en daar op een podium gestaan.Op de plaat staan klassiekers als. Ze kwamen allemaal langs vrijdagavond in het Grand Theatre, want het was die debuutplaat die centraal staat inVlak voor aanvang van het optreden zit Peter de Haan met zijn vingers op een tafel te trommelen. 'Ik ben altijd nog een beetje zenuwachtig voor wat voor optreden dan ook,' vertelt hij daarover. 'Vijfendertig jaar geleden was dat misschien nog wel een beetje erger. Maar wat dat betreft heb ik niet veel bijgeleerd,' lacht hij.Maar evenzogoed heeft hij er zin in om de plaat integraal te gaan spelen. 'Behalve die plaat blikken we ook nog even terug op onze carrière als straatartiesten. We beginnen zo metvan Jacques Herb. We speelden op straat altijd eerst wat bekende nummers om mensen om ons heen te krijgen. Daarna gingen we over op onze eigen liedjes.'Frank den Hollander zit er ondertussen ontspannen bij. 'Ach, een beetje gezonde spanning, ik heb er vooral heel erg veel zin in. We hebben een geweldige nieuwe band en tijdens de repetities klonk het allemaal als een klok. De cameramannen waren verbaasd dat we samen zo'n lol hadden. Dat zou inderdaad wel eens het geheim van Pé & Rinus kunnen zijn. We zijn nog altijd zeer goed bevriend, ook als we geen muziek hoeven te maken hebben we de grootste lol'.De video-opnames van vanavond vormen de basis voor de film Pé & Rinus: The Movie. 'Dat wordt n soort Classic Album-documentaire', zegt Peter daarover. 'Je kent ze wel. Vanvan Fleetwood Mac is er een gemaakt. Net als vanvan Pink Floyd. Wij zijn daar nooit voor gevraagd dus doen we het zelf maar en dan met een dikke knipoog.'Kort na 19.00 uur begint het eerste concert in het Grand Theater. Op het podium staat een platenspeler waar Rooie Rinus aan het beginop draait. De band speelt de plaat van begin tot eind, plus een aantal extra liedjes.Als het concert iets na acht uur is afgelopen is, loopt de zaal leeg en maken de muzikanten zich op voor de tweede sessie. Voor de opnames van de film spelen ze de plaat twee keer voor verschillend publiek.verschijnt later dit jaar.