Auto raakt vangrail op A7

(Foto: Patrick Huisman/Huisman Media)

Op de A7 bij Winschoten is vrijdagavond een auto de vangrail in gereden. Daardoor raakte de linkerkant van de auto beschadigd. Voorzover bekend is niemand gewond geraakt. De auto is weggesleept door een bergingsbedrijf.

Volgens ooggetuigen heeft de auto de vangrail meerdere keren geraakt en is er mogelijk alcohol in het spel geweest. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.

