Rutte ontkent dat hij zich geen raad wist met woedende Groningers

Mark Rutte ontkent dat hij zich geen raad wist met de verwijten van Groningers in televisieprogramma Pauw en Jinek. Dat zegt hij tegen De Telegraaf.

Rutte was maandagavond in gesprek met een groep bevingsgedupeerden in Pauw en Jinek. De groep schreeuwde leuzen door zijn woorden heen en hield borden omhoog met daarop 'not my premier'.'Het was zeer heftig en dat begrijp ik vanuit die mensen. Die zijn zeer boos...', vertelt hij. 'Ik vind dat je als minister-president nooit voor zoiets moet weglopen.'De minister-president noemt het aardgaswinningsdossier 'een erfenis die twintig, dertig veertig, vijftig jaar teruggaat'. 'Dit kabinet heeft de problemen aangepakt, maar ook nog fouten gemaakt. Dat heb ik de Groningers ook gezegd.'Na de opnames van Pauw en Jinek gingen de bevingsgedupeerden en Rutte goed uit elkaar. 'Ik heb handen staan schudden. Ik heb brieven in handen gekregen. Ik heb met een meneer uit Loppersum afgesproken dat ik een keer langskom na 15 maart.'