Column: Vox populi

Zit je de ene avond op de tribune bij Eva Jinek nog lekker tegen Mark Rutte te schreeuwen, maak je een dag later tot je schrik deel uit van de agitprop van GeenPeil. Alsof je proefabonnement op de Donald Duck ongevraagd wordt omgezet in een levenslang lidmaatschap van Runner’s World.

Het overkwam leden van de Groninger Bodembeweging die zich maandag in de uitzending van Jinek opwonden over de gevolgen van de gaswinning. Erg netjes is dat natuurlijk niet, maar dat kun je ook zeggen van de manier waarop het gaswinningsgebied door de staat is behandeld. De woede van de bewoners kwam voor de camera zo goed tot haar recht dat er heus mensen waren die het zielig vonden voor Mark Rutte. Het werd zowaar een opstootje dat tot in de ochtendkranten doordrong. Dan kun je als bodembeweging tevreden naar huis gaan, toch? De stem van het volk was weer eens gehoord en zo hoort dat in de aanloop naar de verkiezingen.



Maar een dag later was deze stem van het volk ineens gekaapt door de levende stemkastjes van GeenPeil, die er een stem vóór het volk van maakten. Een filmpje raadt de boze Groningers aan zich aan te sluiten bij GeenPeil en ‘zelf tegen de gaswinning te stemmen’. Alleen vereist dat wel een paar van die stemkastjes in de Tweede Kamer, dus moeten ze woensdag eerst even op GeenPeil stemmen. Maar dat kunnen tribunes vol boze Rotterdammers die scanderen dat de gaswinning moet worden verdubbeld dus ook doen. Pas als erover gestemd wordt, weten we waar GeenPeil staat. Dat krijg je als je zetels terug geeft aan de kiezer. Straks zeulen niet alleen die 150 Kamerleden de hele dag met zware dossiertassen, maar ook de duizenden directe democraten van dit zelfbenoemde D66 van 2017.



Omdat de meeste Nederlanders geeneens dossiertassen hébben, laten ze dat zeulen al eeuwen over aan wat we de elite noemen. Zelf kunnen ze hun tijd tenslotte wel beter gebruiken. Als er iets niet naar wens is, kun je altijd bij Jinek even iets bozigs roepen en om de paar jaar kies je een andere elite. Een kudde heeft nou eenmaal herders nodig, en dan liefst geen leiders die eigenlijk volgers zijn. Die met een op hol geslagen kudde meedraven met een spandoekje ‘Volg mij’. De elite bestaat omdat ze nodig is.



Het fijne van de elite is bovendien dat je erop mag kankeren, zoals dat ook een niet te onderschatten functie is van elke chef, baas en directeur. We hebben iemand nodig die we de schuld kunnen geven van onze misère, en dan toch zeker niet onszelf? Maar blijkbaar is die misère, ondanks de onvoorstelbare welvaart en vrede waar we al decennia in leven, nu dermate groot dat zelfs het begrip ‘elite’ door boze witte Wilders-adepten verdacht wordt gemaakt. Dat is betreurenswaardig, want een samenleving die het woord ‘elite’ pejoratief gebruikt, is aan het eind van haar Latijn. Daar komt niets beters voor in de plaats.



Of we willen of niet, over een paar dagen kiezen we een nieuwe elite, waar we dan weer vier jaar over mogen klagen. Woensdag zijn we in het stemhokje, donderdag zitten we op de tribune bij Jinek. Het hoort allebei bij onze democratie, zowel het kiezen als het klagen. Daar hebben we tenslotte een stem voor gekregen, of we nou bij Donald Duck horen, of bij Runner's World.



Willem van Reijendam

Door: RTV Noord Correctie melden