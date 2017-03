Garnwerd produceert voortaan gezamenlijk zonne-energie

'Uniek in Nederland.' Zo noemen politici het speciale zonnepanelendak van Garnwerd. Zaterdag is het project 'Gloed' daadwerkelijk van start gegaan.

Een paar Garnwerders wilden graag zonnepanelen nemen, maar dat ging niet. Garnwerd is een beschermd dorpsgezicht. Dan kun je niet zomaar het dak volleggen met de glinsterende panelen.



Een loods in Feerwerd

Er kwam een oplossing. Dertig inwoners van het dorp besloten gezamenlijk 240 panelen te kopen. Die liggen nu op het dak van een loods van een aannemer in Feerwerd. Onder het toeziend oog van enkele politici, zijn de panelen zaterdag in gebruik genomen.



Als collectief

'De betekenis zit het hem er vooral in dat we het als collectief doen en dat we als gemeenschap een rol spelen in de energietransitie', zegt mede-initiatiefnemer Joris de Winter.



Bij de opening waren onder anderen GroenLinks-gedeputeerde Nienke Homan en CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder aanwezig.

