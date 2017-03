'Trekkershutten bij de Dollard maken Waddentocht nog aantrekkelijker'

(Foto: RTV Noord / Mario Miskovic)

Met een overnachting door burgemeester Pieter Smit van Oldambt en zijn vrouw, zijn vier nieuwe trekkershutten in de Carel Coenraadpolder officieel geopend. De hutten moeten ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om een tocht langs de Waddenkust te maken.

'In Noordpolderzijl zit ook al zoiets', zegt Marco Glastra van het Groninger Landschap. 'In Delfzijl kan men elders overnachten, maar hier was nog niets. Dit maakt het voor veel fietsers en wandelaars nog makkelijk om de kust langs te gaan. Het is echt bedoeld voor mensen op doortocht.'



Knus

De hutten zijn te boeken via internet. Het Groninger Landschap is verantwoordelijk voor het beheer. 'We zitten hier tegen de kwelders aan, die zijn ook van ons', aldus Glastra. 'Dus je zit echt in het Groninger landschap. Het is gewoon een schitterende plek met historie.'



Burgemeester Pieter Smit en zijn vrouw is de eerste nacht in ieder geval goed bevallen. 'Het is knus, maar van alle gemakken voorzien. We stonden hier gisteravond en het was helemaal donker', zegt hij. 'In de verte hoorde je een uil, prachtig. Het is echt een schitterende omgeving.'

Door: Mario Miskovic Correctie melden