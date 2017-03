Ntab boekt tweede zege in wereldbeker

(Foto: Theo Sikkema (RTV Noord))

Schaatser Dai Dai Ntab heeft bij de wereldbekerfinale in Stavanger de eerste 500 meter gewonnen. Hij noteerde een tijd van 34.93 op de korste sprintafstand.

Eerder dit seizoen was hij ook al een keer de snelste in Astana. Door zijn zege steeg hij naar de tweede plaats in het worldcupklassement. Zondag komt Ntab nog een keer in actie.



De nationaal kampioen liet Ronald Mulder, Kaj Verbij en Jan Smeekens achter zich. Zij werden respectievelijk tweede, derde en vierde.

