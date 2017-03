Honderden lopen mee in Women's March

(Foto: RTV Noord / Martin Drent) Van tevoren werden er toespraken gehouden op het Waagplein (Foto: RTV Noord / Martin Drent)

Enkele honderden mensen doen mee aan de Women's March in de stad Groningen zaterdagmiddag. Ze vinden dat er meer gelijke rechten moeten komen voor vrouwen en minderheden.

'We willen zo veel mogelijk mensen bereiken. Die zien wat voor spandoeken we hebben en protestborden', zegt Cornelia Hefting van de organisatie. 'We willen dat mensen bewust worden van die ongelijkheid.'



Internationale Vrouwendag

Aan het protest doen naast vrouwen ook veel mannen en hele gezinnen mee. Iedereen die dat wil, mag meelopen. De stoet loopt vanaf het Waagplein, via de Oude Boteringestraat naar de Oude Kijk in 't Jatstraat.



De vrouwenmars is zaterdag gehouden, omdat het afgelopen woensdag Internationale Vrouwendag was. Ook in Nijmegen en Amsterdam is er een Women's March.

