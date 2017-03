Kijk terug: In gesprek met vijf jonge politici

Izaäk van Jaarsveld (r) van het CDJA in gesprek met Martijn Folkers (Foto: RTV Noord)

Deze week spraken we elke middag met vijf jongerenafdelingen van de grootste politieke partijen over de politiek, de verkiezingen en het belang van jongeren in de politiek.





Kijk hier de vijf gesprekken terug.



Verslaggevers Martijn Folkers en Mario Miskovic spraken met Rico Tjepkema van de Jonge Socialisten (PvdA), Floor Mertens van Rood (SP), Izaäk van Jaarsveld van het CDJA (CDA), Reender Reenders van de JOVD (VVD) en Johan Visser van de Jonge Democraten (D66). De PVV kon niet aanschuiven, zij hebben namelijk geen jongerenafdeling.Kijk hier de vijf gesprekken terug.

Door: RTV Noord Correctie melden