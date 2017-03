Trainersduo Leekster Eagles Brouwer en Hoogeveen wil door

De één coacht, de ander analyseert. Dat is in het kort de rolverdeling tussen Jan Brouwer en Gerke Hoogeveen. Samen hebben ze sinds november de technische leiding bij Leekster Eagles. Noodgedwongen, maar clubliefde gaat boven alles.

Hoogeveen is al sinds de oprichting in 1984 betrokken bij Leekster Eagles. Veelal als jeugdtrainer. Met de A-junioren behaalde hij in het recente verleden een aantal kampioenschappen.Nu heeft hij een dubbelfunctie. 'Dat bevalt me goed. Ik heb geen reden tot klagen.' Terwijl Brouwer de voorbespreking doet met de eerste selectie op de thuiswedstrijd tegen koploper Volendam, staat Hoogeveen de talenten te coachen.Hoogeveen heeft het diploma oefenmeester 2. Brouwer heeft geen papieren en was de afgelopen jaren assistent-coach. De combinatie maakt het mogelijk dat beiden op de bank mogen zitten bij het eerste. Het team staat op de zesde plaats in de Eerste Divisie A. Een hogere klassering zit er niet meer in. Met een schuin oog moet er nog naar onderen gekeken worden. Echt zorgen maken ze zich niet in Leek.Als het aan Hoogeveen ligt gaat hij ook volgend seizoen door met Brouwer. Een trainer van buiten kost namelijk geld. De twee clubmensen hoeven bij wijze van spreken geen vergoeding. Brouwer houdt de boot nog een beetje af en laat het aan de spelersgroep of ze met hem verder willen.