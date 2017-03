Aardbeving van 2.2 bij Zeerijp: 'Het was een doffe dreun' (update)

In Noord-Groningen is zaterdagmiddag om 13:52 een aardbeving van 2.2 op de schaal van Richter geweest. Het epicentrum lag volgens het KNMI in Zeerijp.

'Het was een doffe dreun', zegt Johan Vink. Hij woont aan de Badweg in Loppersum. 'Ik zat in mijn stoel en het was alsof ik naar beneden zakte. Ik riep gelijk door het huis: aardbeving!' Vink moet zijn woning nog controleren op eventuele schade. 'Ik blijf bezig met inspecteren', verzucht hij.Deze maand heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de NAM opgedragen nader onderzoek te doen naar de toename van het aantal aardbevingen bij Loppersum. Op last van de Raad van State werd ruim een jaar geleden de gaswinning op vijf locaties rond Loppersum stilgelegd. Dat leek effect te hebben.Tot februari dit jaar. Na een rustige periode waren er in die maand zes bevingen tussen de 1.2 en 1.6 op de schaal van Richter.- D ossier Aardbevingen: al het aardbevingsnieuws in één overzicht