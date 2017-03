Rodenboog wil dat NAM haast maakt met onderzoek naar toename bevingen

Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum wil dat de NAM opschiet met het onderzoek naar de toename van het aantal aardbevingen in die omgeving. 'Een beving met de kracht van 2.1 op de schaal van Richter is reden voor snel onderzoek', zegt de burgemeester.

Zaterdagmiddag was er om 13:52 een beving met een kracht van 2.1. Volgens het KNMI lag het epicentrum in Zeerijp. Aanvankelijk werd de magnitude van de beving op 2.2 vastgesteld, dat werd later aangepast.'Ik schrik hiervan', zegt Rodenboog. 'De afgelopen tijd zijn er meer bevingen geweest. Dat was reden om het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te vragen naar een verklaring. Die heeft de NAM opgedragen om de toename van bevingen te onderzoeken.'De Lopster burgemeester heeft de beving zelf niet gevoeld. 'Ik was bij onze kapper die zijnjubileum viert vandaag. We zaten met een groot aantal mensen aan tafel, en niemand heeft de beving gevoeld. Dat komt waarschijnlijk omdat mensen bezig zijn. We zijn gewend aan nachtelijke bevingen. Dan is het stil en voel je ze heel goed. Dan zit je rechtop in bed.''Het is van groot belang dat de NAM op korte termijn weet wat de reden van de toename is', zegt Rodenboog.