ON moet nederlaag slikken tegen Excelsior'31

Oranje Nassau heeft zaterdag de spectaculaire 6-4 overwinning tegen CSV Apeldoorn van vorige week geen vervolg kunnen geven. In Rijssen was SV Excelsior'31 met 4-2 te sterk voor de ploeg van coach Patrick Zwart.

Na tien minuten spelen opende Jasper Veltkamp namens de thuisploeg de score met een ver afstandsschot na een verkeerde uittrap van ON-doelman Jelmer van der Meer. De gasten herstelden zich en kwamen na een half uur op gelijke hoogte. Na slordig uitverdedigen van Excelsior sloeg Marco van der Heide toe.Vijf minuten later stond de thuisploeg alweer op voorsprong door een kopbal van Hielke Penterman. Deze 2-1 was tevens de ruststand. Oranje Nassau bleef goed in de wedstrijd en kwam in de 66e minuut terecht weer op gelijke hoogte. Een aanval over veel schijven werd mooi afgerond door Ifaeyi Gorissen.In de 83e minuut kreeg ON de uitgelezen kans op de 3-2 voorsprong. Niels Stenekes ging alleen op doelman Melvin Koetsier af die met zijn voet wist te redden. Het doelpunt viel vervolgens aan de andere kant. Dylan Vosskühler was de maker. De Groningers gingen weer op zoek naar de gelijkmaker, maar in de blessuretijd besliste Patrick Gerritsen de wedstrijd.Oranje Nassau blijft op de dertiende plaats in de hoofdklasse B met negentien punten uit 21 wedstrijden.