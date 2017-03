Stapper (24) tegen hoofd geschopt en geslagen

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

In de Peperstraat in Groningen is vrijdagnacht een 24-jarige Stadjer mishandeld door een medewerker van een café. Het slachtoffer is volgens een getuige meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt, waardoor hij gewond raakte aan zijn gezicht.

De Stadjer kreeg binnen in het café ruzie met de 38-jarige medewerker. Het slachtoffer zou toen meerdere keren tegen zijn hoofd zijn geslagen. Volgens de getuige ging de ruzie buiten verder en werd de Stadjer daar tegen zijn hoofd geschopt.



De politie wachtte de vermoedelijke dader aan de achterkant van het café op om hem aan te houden. Hij is naar het bureau gebracht. De politie onderzoekt de zaak.

Door: RTV Noord Correctie melden