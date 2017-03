NAM: onderzoek toename aardbevingen Loppersum is af

De NAM heeft het onderzoek naar de toename van het aantal aardbevingen rond Loppersum afgerond. De resultaten zijn bijna klaar en worden volgende week naar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verstuurd.

Deze maand heeft het SodM de NAM opgedragen nader onderzoek te doen naar de toename van het aantal aardbevingen bij Loppersum. De NAM deed al onderzoek naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen bij Loppersum. Daar is dit onderdeel aan toegevoegd.Op last van de Raad van State werd ruim een jaar geleden de gaswinning op vijf locaties rond Loppersum stilgelegd. Dat leek effect te hebben. Maar na een rustige periode nam het aantal aardbevingen rond Loppersum weer toe.Voor burgemeester Albert Rodenboog was dat vorige maand aanleiding om bij het toezichtsorgaan aan de bel te trekken. Na de aardbeving bij Zeerijp van zaterdagmiddag riep hij de NAM op om snel met resultaten de komen. Een paar uur later kwam het gasbedrijf met de mededeling dat het onderzoek bijna klaar is.Het is nog niet bekend wanneer de resultaten bekend worden gemaakt.