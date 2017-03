Jong FC Groningen en Quick Boys scoren niet

FC Groningen onder 23 heeft zaterdag met 0-0 gelijkgespeeld tegen Quick Boys uit Katwijk. De uitslag was terecht want beide ploegen wisten te weinig af te dwingen om met de overwinning aan de haal te gaan.

De thuisploeg kreeg twee goede mogelijkheden in de eerste helft via spits Tim Waterink. Na een half uur spelen kopte Waterink een voorzet van Yassine Zakir goed in, maar de doelman van Quick Boys Martijn de Zwart bracht redding op deze inzet en had ook een antwoord op de rebound. Vijf minuten voor de pauze schoot de aanvalsleider van FC Groningen uit kansrijke positie net over de kruising.Quick Boys speelde uit een gesloten verdediging en kreeg de beste kans een kwartier voor tijd. Delano a Cohen schoot een vrije trap goed in. De bal werd echter stijlvol gepakt door keeper Stefan van der Lei. In de slotfase wisten beide ploegen geen slotoffensief meer te ontketenen.Jong FC Groningen staat op de negende plaats in de derde divisie met 35 punten uit 26 wedstrijden.