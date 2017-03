RUG-fraude: verdachten gaan maandag naar de rechtbank

Voor de Fraudekamer in Almelo verschijnen vanaf maandag acht verdachten die volgens het Openbaar Ministerie (OM) een rol hebben gespeeld in de fraude bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De rechtbank heeft elf dagen nodig om deze omvangrijke fraudezaak te behandelen.

De acht verdachten zijn onder meer medewerkers van de universiteit in Groningen en hebben zich volgens het OM jarenlang schuldig gemaakt aan ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte.In de periode van 2008 tot 2016 werd geld aangenomen van installatie- en bouwbedrijven, in ruil voor klussen voor de RUG. Dit geld werd buiten de boeken gehouden en ging op aan het opknappen van huizen en dure goederen.Volgens de berekening is de financiële schade voor de RUG opgelopen tot ruim 1,1 miljoen euro.Op 25 januari 2016 werd Hans G. (65) als hoofdverdachte in deze zaak aangehouden. De inwoner van Harkstede was hoofd technisch beheer bij de RUG. Een recherchebureau onderzocht vervolgens de zaak. Hans G. werd als snel aangemerkt als de 'spin in het web'.Tegen betalingen verstrekte de man, volgens de verdenking, opdrachten aan ten minste vier installatie- en bouwbedrijven. Het geld zou hij in eigen zak hebben gestoken. Hiervan werd zijn huis in Harkstede opgeknapt en onderhouden.Nadat één van de installatiebedrijven failliet ging, kwam de zaak aan het licht. Tijdens de controle van de boeken van dit bedrijf bleek bovendien dat de zoon en schoondochter van de hoofdverdachte op de loonlijst stonden. De RUG betaalde hun salaris.De FIOD doorzocht zes woningen en twee bedrijfspanden, waaronder de woning van Hans G. Op de woning werd beslag gelegd en ook op een aantal auto's en een boot. Het hoofd van de technische dienst werd samen met drie andere werknemers op non-actief gezet en vervolgens ontslagen. Hans G. werkte toen 33 jaar voor de universiteit.Maandag staan twee verdachten voor de rechters in Almelo, waaronder de 64-jarige Marinus P. uit Peizermade. Het technische bureau van P. voerde onderhoud uit voor de RUG. Marinus P. kende Hans G. goed. Vijftien jaar lang was Hans G. voor hem de directe contactpersoon binnen de RUG.Hans G. zelf moet maandag 20 maart 's middags voor het hekje verschijnen. Donderdag 23 maart is de hele dag voor de officier van justitie die dan het standpunt en de eis van het OM bekend maakt.Donderdag 30 maart is de laatste dag in deze zaak en dan maakt de rechtbank bekend wanneer uitspraak wordt gedaan.