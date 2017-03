Atleet Kamminga wint halve marathon Haren

Iwan Kamminga (Foto: Archief / Flip Slik)

Iwan Kamminga heeft de halve marathon van Haren op zijn naam geschreven. De atleet uit Nieuwe Pekela legde de 21,1 kilometer af in 1 uur, twaalf minuten en 23 seconden. De wedstrijd trok in totaal ruim 600 deelnemers.

Podium

Jef Poelman uit Hoogezand werd tweede op bijna drie minuten, het brons was voor Erik Deenen uit Groningen. Hij verloor bijna vier minuten op winnaar Kamminga.



Winnares

Bij de vrouwen ging de winst naar Hinke Schokker uit Eastermar. Haar winnende tijd was 1 uur, 27 minuten en 30 seconden. De Groningse Lotte de Hosson werd tweede op een halve minuut, stadgenote Christien Koning pakte brons. Zij was drie minuten en 24 seconden langzamer dan winnares Schokker.

Door: RTV Noord Correctie melden