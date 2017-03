Asscher: 'Verhoging gasproductie naar 54 miljard kuub was niet goed'

Asscher in gesprek met de pers op het Binnenhof (Foto: Lex van Lieshout (ANP))

De verhoging van de gasproductie tot een record hoeveelheid van 54 miljard kuub in 2013 was niet goed. 'Dat hadden we nooit moeten doen', zei vice-premier Lodewijk Asscher (PvdA) zaterdag in het radioprogramma Spijkers met Koppen.

Machteloos tegen juridisch apparaat

Asscher vindt ook dat gedupeerden worden 'getreiterd door juristen'. 'Je ziet dat gedupeerden machteloos staan tegenover het juridisch apparaat van de Shell. En ook de overheid moet zich niet te snel op een juridische positie terugtrekken'.



Kritiek op uitspraak Rutte

De vice-premier uitte ook kritiek op de uitspraken van premier Rutte bij het televisieprogramma Pauw & Jinek. Daar zei Rutte dat de gaswinning is gehalveerd. 'Zo win je het vertrouwen van de Groningers niet terug, daar trappen ze niet in', zei Asscher.



In



Bekijk het interview met vice-premier Asscher in Spijkers met Koppen hieronder. Werkt dit niet?





Lees ook:

- Verkiezingen: wat zeggen de partijen over de gaswinning?

- Woedende Groningers belagen premier Rutte op tv met woorden: 'Gas terug!'

- Alles over de Tweede Kamer Verkiezingen van 15 maart Asscher vindt ook dat gedupeerden worden 'getreiterd door juristen'. 'Je ziet dat gedupeerden machteloos staan tegenover het juridisch apparaat van de Shell. En ook de overheid moet zich niet te snel op een juridische positie terugtrekken'.De vice-premier uitte ook kritiek op de uitspraken van premier Rutte bij het televisieprogramma Pauw & Jinek. Daar zei Rutte dat de gaswinning is gehalveerd. 'Zo win je het vertrouwen van de Groningers niet terug, daar trappen ze niet in', zei Asscher.In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat overigens een regel met dezelfde strekking als de uitspraak van Rutte: 'De gaswinning (...) is de afgelopen kabinetsperiode voor het eerst significant teruggebracht (...).' De PvdA geeft in haar programma ook aan dat de gaswinning de komende vijf jaar 'zo ver mogelijk wordt teruggebracht'.Bekijk het interview met vice-premier Asscher in Spijkers met Koppen hieronder. Werkt dit niet? Klik dan hier

Door: Tristan Braakman Correctie melden