Mollema kan niet met de besten mee in Tirreno

(Foto: Trek-Segafredo)

Bauke Mollema is er zaterdag in de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico niet in geslaagd om tijd goed te maken op de koplopers in het algemeen klassement. De Groninger fininshte als elfde in de koninginnenrit van Montalto di Castro naar Terminillo.

Vluchters

De etappe over 171 kilometer kende zes vroege vluchters die aan de voet van de slotklim op de Monte Terminillo allemaal bijgehaald waren. Vervolgens was het aan de klassementsrenners.



Demarrage

Op drie kilometer van de top sprong de Colombiaan Nairo Quintana de ontsnapte Sloveen Spilak achterna. Yates, Thomas en Uran reageerden adequaat, maar een tweede versnelling van de Colombiaan was hen te machtig. Quintana ging over Spilak heen en won met 18 seconden voorsprong op Thomas.



Eindstreep

Mollema was niet bestand tegen de demarrages aan de kop en kwam samen met de Sloveen Primoz Roglic en de Spanjaard Jonathan Castroviejo op de elfde plaats over de eindstreep met 51 seconden achterstand op de winnaar.



Algemeen klassement

In het algemeen klassement springt de Groninger wel van de 25e naar de de dertiende plaats met een achterstand van 1 minuut en 37 seconden op leider Quintana. Beste Nederlander in Italië is voorlopig Tom Dumoulin op de zesde plaats. Hij geeft 1 minuut en 19 seconden toe op de Colombiaanse klassementsleider.



