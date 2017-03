GIJS Racoons viert tweede kampioenschap in drie jaar

Het kampioensteam viert feest (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema) (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema) De aanvoerster met de kampioensbeker (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

De dames van GIJS Racoons hebben zaterdagavond hun kampioensschap in de vrouwencompetitie kracht bijgezet met een 5-2 thuiszege op Geleen.

Het team van coach Martin de Wilde was vorige week al kampioen geworden, maar vierde de tweede titel in drie jaar op het ijs van Kardinge na afloop van de wedstrijd tegen Geleen. Aanvoerster Bianca Schipper mocht de beker in ontvangst nemen.



Geen champagne

Voor alle speelsters en de leden van de technische staf was er een medaille en een bos bloemen. Overigens knalden de champagnekurken direct na afloop nog niet rijkelijk, omdat de ijsmeester geen champagne op het ijs wilde hebben vanwege een nadien nog te spelen andere wedstrijd. Het beperkte zich tot een fles op de spelersbank.



Het mocht de pret uiteindelijk niet drukken. In de kleedkamer werd dit gemis alsnog goedgemaakt, inclusief confetti.



Afscheid goalie Stuiver

Het was een bijzondere wedstrijd voor goalie Maaike Stuiver. Ze is vanaf het begin, in 2010, dat er vrouwenijshockey is in Groningen hierbij betrokken. Stuiver speelde haar laatste wedstrijd en halverwege de tweede periode kreeg ze een publiekswissel, waarbij ze door een erehaag van haar medespeelsters de spelersbank opzocht.



Na afloop kreeg Stuiver van coach De Wilde nog een schilderij uitgereikt als dank voor bewezen diensten.



Twee treffers Luikens en Dijkema

Topscorer José Luikens scoorde twee keer. Dat deed ook Maree Dijkema, zij gaat binnenkort met het Nederlands team naar het WK in Zuid-Korea. Schipper maakte het openingsdoelpunt.

