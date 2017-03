Korfbal League ver weg voor Nic. na thuisnederlaag

Een terugkeer naar de Korfbal League lijkt na zaterdagavond ver weg voor de korfballers van Nic./Alfa college. De Groningers verloren in eigen hal met 25-21 van Avanti en moeten nu de return in deze halve finale om promotie winnen om een beslissingswedstrijd af te dwingen.

In de eerste helft leek het er lange tijd niet op dat het verkeerd zou aflopen voor Nic. De ploeg van coach Henk Jan Mulder begon goed aan het duel en kwam met 11-6 voor. Ook met 14-10 stond Nic. nog aan de goede kant van de score, maar het schot van de Groningers viel even stil waardoor Avanti bij rust terugkwam tot 16-14.Na de pauze begon Nic. te wankelen. Er werd wel veel op de korf geschoten, maar de meeste ballen gingen mis. De tegenstander bleef wel scoren en liep zomaar uit naar 18-22. Deze klap kwam Nic. niet meer te boven. Een dramatisch schotpercentage in de tweede helft deed de ploeg de das om.Volgende week zaterdag 18 maart is de return in Pijnacker. De Groningers moeten deze wedstrijd winnen om nog kans te maken op promotie naar de korfballeague. Als dit duel inderdaad gewonnen wordt dan volgt op dinsdag 21 maart een beslissingswedstrijd in Groningen. Als Avanti opnieuw wint dan is het seizoen voorbij voor Nic. Bij een gelijkspel wordt er een verlenging gespeeld totdat er een winnaar is.