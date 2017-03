Kappelhof en de Leeuw verslaan Rusnák in 'Gronings' onderonsje

Voormalig FC Groningen-spelers Johan Kappelhof en Michael de Leeuw hebben zaterdagavond met hun club Chicago Fire het Real Salt Lake van eveneens ex-FC'er Albert Rusnák met 2-0 verslagen.

Kappelhof en de Leeuw stonden allebei in de basis van Chicago Fire en ook Albert Rusnák speelde vanaf het begin mee bij Real Salt Lake. De doelpunten namens Chicago Fire kwamen op naam van Nemanja Nikolic en Arturo Alvarez en werden allebei in het eerste kwartier van de wedstrijd gescoord.De Leeuw werd in de blessuretijd nog gewisseld. Chicago Fire staat na twee wedstrijden bovenaan in de Eastern Conference met vier punten uit twee duels. Real Salt Lake is achtste in de Western Conference met één punt uit twee wedstrijden.