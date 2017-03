Column: t Ol Neukstee

‘Oeh laiverd….ja doar…joa…joa…oeh…auw…auw.’ Lientje masseert mijn pijnlijke rug. Ik ben te fanatiek geweest in de tuin. Een oude kerstboom een kopje kleiner gemaakt, de druif en de blauwe regen gekortwiekt en de klimop bijgeknipt. Mijn rug is het daar niet mee eens.

Dus lig ik op de bank en word gemasseerd door Lientje. Ze wrijft me in met Paardenkracht, letterlijk en figuurlijk een paardenmiddel.



‘As n peerd der beter van wordt, den kinstoe dat ook’. En Lientje smeert nog eens een flinke klodder van het stinkende spul op mijn onderrug. Net boven de bilnaad, stokt het gewrijf even. Ik voel dat ze zachtjes over het litteken strijkt. Het litteken van Nieuw-Beerta. Het litteken van de boerderij van Ede Staal. Een litteken uit de begin jaren tachtig.



‘Wil jij ook wel meehelpen Erik?’. Het is Ede die het vraagt. De familie Staal gaat verhuizen naar Delfzijl. Van de boerderij in Nieuw-Beerta naar een grotere boerderij aan de oude weg tussen Delfzijl en Appingedam. Of ik ook een steentje wil bijdragen? De vraag is voor mij, die weken lang mocht logeren op de boerderij, overbodig.



Dinsdagmorgen vroeg begint de operatie. Om zeven uur er zijn. School of niet. Ik ben er. Mijn moeder brengt me met de auto en zet me om klokslag zeven uur af op de oprijlaan. Ik zwaai als de auto op de weg richting Beerta uit zicht verdwijnt.



Als ik mijn laarzen uittrek met de ‘steveltrekker’ zie ik dat er geen licht brandt in de keuken. Het is akelig stil in de boerderij. Voorzichtig roep ik ‘Volluk’. Geen antwoord. Zelfs Bobbie de bastaardbouvier geeft geen sjoege. ’Ze zullen toch niet al weg zijn?’, denk ik. Ik loop onzeker linksaf de grote gang in richting deel. Achter de eerste deur aan de rechterkant slapen de jongens van Staal, weet ik van mijn logeerpartijen.



Zachtjes ga ik de halfdonkere slaapkamer binnen. Het eerste licht strijkt via de hoge ramen over de dekens van drie slapende jongens. In de kamer stinkt het naar slaap. ‘Dat is me ook wat’, denk ik .’ Ik word hier om zeven uur verwacht en de hele familie ligt hier nog een beetje te ronken’. Ik broed op een plannetje om ze eens flink te laten schrikken. Ik buig me langzaam voorover om te zien wie vooraan ligt.



‘Woehhaaaaa’. Precies op dat moment vliegen drie jongens waarvan ik dacht dat ze in diepe slaap waren, met veel geschreeuw omhoog. Ik schrik me helemaal de pleuris. Ik schrik zelfs zo erg dat ik achteruit deins. Ik struikel over een bedrand en val achterover tegen het hoge raam. De ruit begeeft het en ik val er doorheen. Ik voel iets steken in mijn kont. Mijn handen grijpen in een reflex de sponning en ik veer weer terug de kamer in.



Het resultaat is vier geschrokken jongens en een stekende pijn vlak boven mijn bilspleet. In de sponning van het gebroken raam staat een enorme glasscherf recht omhoog. Alle vier begrijpen we, dat als ik mij niet aan de sponning had vastgegrepen en ik naar buiten was gevallen, ik gespietst zou zijn door de glasscherf. De fatale gedachte verdwijnt door de pijn in mijn kont. Het bloedt. Mijn bibs zit vol glas.



Een kwartier later lig ik op mijn buik op de achterbank van de groene Mercedes. Ede achter het stuur. We zijn op weg naar Nieuweschans. ‘Naar dddokter De Weerd’, zegt Ede voorin, ’n Heule goeie’. Hij zegt dat op het moment dat we voorbij rijden aan t Ol Meulnstee * , het huiskamercafé van Nieuw-Beerta, genoemd naar de Molen die tot begin 20ste eeuw in het dorp stond. Wij noemden het ‘Ol Neukstee omdat er eerder een hoerenkeet in was gevestigd. Als jongens van zestien hadden we wel eens een biertje gedronken in t Ol Neukstee.



Grote flessen werden op het kleine barretje gezet. Een kleine man met een grote baard liep er rond als een soort Quasimodo, de gebochelde van Beerte. De man had last van zijn rug vertelde hij . ‘Moije nait noar dokter den?’, vroegen wij uit medelijden. Hij was al bij dokter De Weerd geweest in Schanze. Maar die wou hem niet helpen. ‘Woaromdat den nait?’ ‘Ik haar gain hemd aan’.



Dokter De Weerd hielp geen mensen als ze geen hemd onder de kleren droegen. En naar die dokter was ik nou op weg met een kont vol glas. Het was nog voor acht uur toen een bezorgde Ede en een gewonde ik de lege wachtkamer binnenkwamen. ‘Voor de koffie geen gezeur’ stond er op een bordje. Ik begon hem een beetje te knijpen voor dokter De Weerd.



Mits ging de deur van de behandelkamer open. Een licht kalende man met donker haar in een witte jas. ‘Kommen joe der mor in Staal’. Ede vertelt aan de dokter wat er gebeurd is en ik staar naar een groot skelet in de hoek van de kamer. ‘Ga maar even liggen mejong’, zei de dokter. Hij trekt mijn broek naar beneden en bekijkt de wond. ‘Tja dat moet er toch uit en wel meteen….’ Hij grijpt een grote tang van zijn bureau en beweegt hem heen en weer. ‘Grapje’, zegt ie met een knipoog. ‘Dat doen we gewoon met een pincet’, vervolgt hij vriendelijk. En voor ik in de gaten heb wat er gebeurt, krijg ik een spuitje met verdoving in mijn kont en peutert de arts met pincet er zes stukken glas uit. Om mij, keurig dichtgenaaid, en Ede vriendelijk weer buiten te laten.



‘Een week een beetje kalm aan doen’, was de vriendelijke mededeling toen Ede en ik weer in de groene mercedes stapten.



Die dag verhuisde de familie Staal naar de boerderij in Farmsum. Zonder mij. Lientje wrijft nu met haar volle gewicht met beide handen over mijn rug. ’Volgende moal wel eem n hemd aan as t in toene gaaist. Dat holt die de rugge waarm…’



Erik Hulsegge



*Het huiskamercafe t Ol Meulnstee is inmiddels weer een huis van lichte zeden.



Ik wil iedereen bedanken voor de vele prachtige reacties op mijn vraag op onze facebookpagina RTV Noord Noordmannen over de ‘dokter van Schanze’. Het was inspiratie voor dit verhaal.

Door: RTV Noord Correctie melden