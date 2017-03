Duo gaat met zeiljacht de plasticsoep te lijf

(Foto: RTV Noord / Douwe de Haan)

In de Reitdiephaven in Groningen zijn ze al vier jaar aan het klussen aan hun boot. Niels Tammeling (26) en Tjerk Zweers (28). Halverwege de zomer hopen de twee vrienden er mee de wereld over te gaan varen.

Iets maken van de plastic soep

Onderweg willen ze met een sleepnet plastic uit zee vissen en aan boord verwerken tot nieuwe voorwerpen. De machines daarvoor ontwierp werktuigbouwkundige Tammeling zelf.



Scholen betrekken bij het project

Het avontuurlijke duo betrekt daarnaast een aantal scholen bij hun project. 'We willen graag zoveel mogelijk jongeren een stukje bewustzijn bij brengen over de vervuiling van het milieu,' legt Zweers uit.



Volledig zelfvoorzienend de wereld rond

Het dertien meter lange zeiljacht wordt volgehangen met zonnepanelen en een paar windmolens want 'de bedoeling is volledig zelfvoorzienend in een jaar of vier de aarde rond te kunnen,' zegt Tammeling.



Over een paar maanden willen de jongens uitvaren.

Door: Douwe de Haan