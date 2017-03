Deurbeleid Lopster jeugdsoos werpt z'n vruchten af

Als je niet uit de gemeente Loppersum komt, dan ben je niet welkom in jeugdsoos Flits in Loppersum. Het bestuur van de soos heeft de maatregel genomen na meerdere ongeregeldheden de afgelopen maanden.

De Lopster jeugd mag wel een introducé meenemen uit een andere gemeente, maar die moet dan vooraf zijn aangemeld.



Rustig, zoals verwacht

Zaterdagavond ging het nieuwe deurbeleid in. En met succes, want ongeregeldheden bleven uit. 'Het is rustig gebleven', zegt voorzitter Arnold Wals van Flits. 'Dat hadden we ook wel een beetje verwacht.'



Bedreigd en uitgescholden

Tijdens de afgelopen twee themafeesten in de jeugdsoos ging het mis. 'Er was zo'n grote toestroom dat de beveiligers het hek niet meer dicht konden houden. En je werd bedreigd en uitgescholden. Dat ging echt te ver.'



Volgens Wals zit het probleem vooral bij jongeren uit andere plaatsen. Vandaar dit deurbeleid. 'Ze komen van heinde en ver en ik ben blij dat ze ons weten te vinden. Maar zoals het de vorige keer ging, dat kan gewoon niet.'



Politie en BOA's op pad

Zaterdagavond rijdt de politie rondjes door het dorp en zijn er ook BOA's op pad. Maar het blijft rustig in Loppersum. Ook de trein uit de richting Appingedam-Delfzijl brengt amper jeugd naar Loppersum.



'Ik heb liever minder publiek en dat het dan leuk en gezellig is, dan dat er heel veel publiek is en ook trammelant', aldus de voorzitter van Flits. 'We gaan dus nog wel een tijdje door met dit beleid.'

