Ntab is snelste sprinter in wereldbeker

(Foto: Theo Sikkema (RTV Noord))

Dai Dai Ntab heeft het wereldbekerklassement op de 500 meter gewonnen. Ntab stond op de tweede plaats met nog één 500 meter te gaan. Hij won en passeerde de Rus Murashov in de eindrangschikking.

De overwinning levert de Groninger 15.000 dollar op, ruim 11.000 euro. Op de tweede 500 meter van het weekend noteerde hij 34.72. Ook zaterdag was hij al de snelste.



De prijs ging twee keer eerder naar een Nederland. Jan Smeekens in 2013, Ronald Mulder in 2014.

