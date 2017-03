GHHC verliest onnodig van Kampong

(Foto: Jacob Gunter)

De hockeysters van GHHC hebben zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Kampong in Utrecht met 3-2 verloren. Het was een onnodige nederlaag want de Groningers waren minstens gelijkwaardig, maar verloren door vermijdbare fouten.



Openingstreffer

De Groningers begonnen prima aan de wedstrijd en speelden een goede eerste helft. Kampong werd onder druk gezet en hiervoor kreeg de ploeg van coach Marc Materek vlak voor rust de beloning. Willemijn Bos maakte de openingstreffer uit een strafcorner.



Geknakt

Ook in de de tweede helft begon GHHC goed, maar een fout in de verdediging werd afgestraft door Lisette Korink: 1-1. Deze tegentreffer gaf een knak aan het zelfvertrouwen van de gasten. Sophie Bray maakte hier met een doeltreffende strafcorner verder gebruik van.



Persoonlijke fout

Ook de 3-1 van Marijn Veen kwam tot stand na een persoonlijke fout in de verdediging van de Groningers. Vijf minuten voor tijd bracht Willemijn Bos een harde bal in de cirkel en deze werd afgewerkt door Klaartje de Bruijn. In de slotfase ging GHHC nog op zoek naar de gelijkmaker, maar deze viel niet.



Stand

GHHC blijft op de tiende plaats staan in de hoofdklasse met twaalf punten uit veertien wedstrijden.



